Inter, Marotta: “Partita importante ma non fondamentale per lo scudetto”

Le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta nel pre partita del derby d’Italia contro la Juventus.

Juventus-Inter non è mai una partita come le altre, una sfida storica per il calcio italiano, che vede scontrarsi due tra le squadre più forti della Serie A.

Nel pre partita il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare l’incontro.

“Questa è una partita che è importante al netto della classifica – ha continuato -. Conta soprattutto la prestazione perchè per lo scudetto ogni partita è importante, non solo gli scontri diretti. Bisogna stare attenti ai passi falsi”.

Sul suo periodo alla Juventus: “Ho fatto 8 anni stupendi, che mi hanno permesso di avere maggiore esperienza per quando poi sono arrivato a Milano. Tutte le esperienza passate ti rendono più saggio“.

Inter, le parole di Marotta

Marotta ha poi parlato delle forti pressioni attorno alla squadra e all’allenatore Simone Inzaghi.

“Quando si è in un grande club le pressioni aumentano. In Italia non c’è la cultura della sconfitta ma quella dell’invidia, dobbiamo essere più forti di tutti”, ha concluso.

--> --> -->-->