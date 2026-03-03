Inter, Giuseppe Marotta (imago)

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia contro il Como

Serata di gala al Sinigaglia, dove Como e Inter si affrontano per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. A pochi minuti dal calcio d’inizio, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato a Mediaset.

“Dopo la sfida contro il Bodø/Glimt abbiamo voltato pagina con rammarico, ma credo sia servita come esperienza. Lottare in diverse competizioni significa affrontare insidie, non tutte si possono vincere. È un fatto che ha generato amarezza ma fa parte del gioco” ha dichiarato Marotta. Ha poi proseguito: “Queste due partite non saranno decisive, ci sono tante partite e tante insidie, è sicuramente importante per la continuità, ma ripeto: si può cadere non necessariamente con le grandi, ci sono ancora tantissime giornate da disputare”.

Ha poi parlato del numero 10 del Como, Nico Paz: “Sicuramente un talento che ha davanti una carriera di grande prospettiva ma mi pare sia di proprietà del Real Madrid che ha diritto di recompra, il Real Madrid probabilmente non se lo farà sfuggire, se ne sentirà parlare molto nel futuro”.

E sulle voci di un’interessamento dell’Arsenal per Pio Esposito ha chiarito: “No, non ce lo hanno chiesto. L’Inter non vuole vendere, Pio è un prodotto del settore giovanile e lo custodiamo come fosse un nostro tesoro”.