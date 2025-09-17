Inter, Marotta: “Siamo la squadra che meglio rappresenta l’Italia in Champions”

Le parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima della sfida di Champions League contro l’Ajax.

Esordio in Champions League anche per l’Inter che questa sera, mercoledì 17 settembre, sfiderà l’Ajax.

L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 all’Amsterdam Arena.

I ragazzi di Chivu cercano il riscatto in questa prima partita della League Phase di UCL dopo la sconfitta nel Derby d’Italia contro la Juventus nello scorso weekend.

Ecco, di seguito, le parole del presidente nerazzurro prima della sfida, prima a Sky Sport, poi a Prime Video.

Inter, le parole di Marotta

“L’Inter è la società che meglio rappresenta l’Italia in questa competizione. Sono sette anni che la giochiamo e permetteteci di dire che c’è un pizzico di orgoglio. Oggi arriviamo in questo stadio e con questa squadra sapendo di essere competitivi“, ha esordito Marotta.

Ha poi continuato: “È un passaggio molto importante avere uno stadio che risponda a certe esigenze. In Italia siamo un po’ indietro sotto questo aspetto. La giunta ha approvato, ora aspettiamo la prossima settimana quello che sarà l’esito del consiglio regionale. Sarà l’ultimo atto, speriamo bene“.

Infine, a Prime Video, il presidente dell’Inter ha concluso. “Pio Esposito? Sono molto contento, è un prodotto del settore giovanile. È un modo per incrementare il calcio moderno. Chivu ha il coraggio di far giocare i giovani e lui è di grande valore. Mercato? Zero rimpianti”.