Marotta: “Orgoglioso di aver portato un nome storico dell’Inter come allenatore”

Le parole del Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a margine della presentazione del nuovo libro di Vito Cozzoli

L’Inter inizia a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: Cristian Chivu è il nuovo allenatore.

L’ex difensore torna in nerazzurro dopo l’esperienza da giocatore e alla guida della Primavera, con cui ha vinto il campionato nel 2022. Il club nerazzurro aveva già deciso di puntare su Chivu, ma l’allenatore doveva ancora risolvere il contratto con il Parma. Club con il quale il rumeno ha ottenuto la salvezza in Serie A all’ultima giornata della stagione appena conclusa.

Del nuovo allenatore dell’Inter ne ha parlato il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a margine della presentazione di un nuovo libro di Vito Cozzoli. Di cui lo stesso Marotta ha scritto la prefazione.

Inter, l’intervista di Marotta

A proposito del nuovo allenatore nerazzurro, Marotta ha dichiarato: “Orgoglioso di aver regalato un nome storico dell’Inter nel ruolo di allenatore. Credo che le società moderne debbano anche coltivare questa cosa perché dietro a questo personaggio sono racchiusi tanti valori che sono necessari per arrivare ai nostri obiettivi sportivi per cui siamo soddisfatti e felici”.

Infine, ha aggiunto: “Quali sono i nostri obiettivi? I soliti, è la storia dell’inter che lo dice. Fare le competizioni per vincere, poi se vincono gli altri ci togliamo il cappello. Ma dobbiamo ricordare che arrivare su in alto non è facile e non tutti ci sono riusciti”.