Le dichiarazioni del presidente nerazzurro in conferenza stampa

Non solo Chivu. Nella prima conferenza stampa della nuova stagione in casa Inter, è intervenuto anche il presidente Marotta.

Il numero uno dell’Inter ha parlato di quella che sarà la prossima stagione. Dagli obiettivi fino al calciomercato.

Di seguito le parole del presidente del club che ha esordito così. “Siamo ai nastri di partenza di una nuova stagione anche se quella vecchia è appena terminata: il calcio moderno è così. Chivu? Non è stato un ripiego. Siamo orgogliosi della scelta fatta. Abbiamo fatto delle operazioni e continueremo, il mercato è ancora aperto”.

Marotta ha proseguito. “Negli ultimi 5 anni siamo la società che ha vinto di più, 7 titoli, fatto più punti in A e partecipato con continuità alla Champions, cosa che alcuni nostri competitors non hanno fatto, raggiungendo due finali. Sono dati significativi di un percorso, di un lavoro: nell’ultimo anno abbiamo fatto 63 partite. Ringrazio la proprietà, presenza continua e lungimirante”.

Giuseppe Marotta (IMAGO)

Inter, le parole di Marotta

Il presidente ha proseguito. “La fase progettuale sulla quale stiamo lavorando è ambiziosa, da grande club. Anche il centro di Appiano Gentile si sta rinnovando: teniamo molto allo sviluppo di questa azienda”.

Marotta ha concluso. “Abbiamo perso la finale di Champions, per un centimetro. Arrivare fin lì è difficilissimo e ora penseremo a colmare quel centimetro. Noi vogliamo vincere, l’obiettivo è quello: se poi vinceranno altri saranno stati più bravi di noi. Il mercato? Manca ancora un mese. Una squadra che riesce a confermare giocatori che l’hanno resa protagonista l’anno prima vuol dire mettere un tassello importante. Il mercato è interessante, i tifosi leggono le novità. Ma se una squadra come la nostra è arrivata dove sappiamo vuol dire che ha dei valori importanti. Non nascondo che un elemento importante sia Lookman. Un giocatore che non scopriamo noi, credo sia nel taccuino di tutti i direttori sportivi italiani ed europei. Ma oggi è un giocatore dell’Atalanta. Con Luca Percassi qualche parola l’ho scambiata ma dire cosa succederà è prematuro”.