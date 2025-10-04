Le parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima del fischio d’inizio della gara contro la Cremonese

Dopo il rocambolesco pareggio tra Lazio e Torino e la vittoria del Lecce sul Parma, tocca a Inter e Cremonese scendere in campo.

Appuntamento alle 18 dallo stadio San Siro di Milano, con i nerazzurri che sono chiamati a continuare a vincere per non perdere punti dalla vetta.

Nel pre partita ha rilasciato alcune dichiarazioni il presidente del club, Giuseppe Marotta.

Tra campionato, stadio e modo di giocare, di seguito le parole dell’ex Juventus.

Inter, le parole del presidente Marotta nel pre partita contro la Cremonese

“Abbiamo il miglior calcio d’Italia? Non lo so, ma giochiamo un bel calcio. Se vinci divertendo è ancora meglio“, ha commentato il numero uno dei nerazzurri. Che ha poi aggiunto su Chivu e sulla stagione: “Ogni allenatore rappresenta una propria identità. Chivu è un ottimo allenatore. Scetticismo a inizio stagione? Siamo abituati, perché poi condividiamo tutti le scelte all’interno dell’area tecnica. Le persone che hanno responsabilità devono avere anche il coraggio di agire e decidere, io l’ho fatto. Consapevole di avere a che fare con un ottimo professionista“.

Sulla questione stadio, Marotta ha infine concluso: “Stadio nuovo? Adesso inizieremo un percorso difficile dove le due società e il comune avranno un ruolo importante. Non è stata una scelta ma una necessità. Oggi esiste ancora un gap tra il calcio italiano e il calcio europeo in termini di ricavi e strutture, che devono essere adeguate a un pubblico eterogeneo“.