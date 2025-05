Le parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima della gara di Champions League contro il Barcellona

Sale l’attesa per una delle partite più importanti di tutta la stagione dei nerazzurri: quella tra Inter e Barcellona.

Dopo la gara di andata terminata con il risultato di 3-3, gli uomini di Inzaghi si giocheranno la finale di Monaco in casa contro i blaugrana.

Fischio d’inizio fissato alle 21 di martedì 6 maggio, con una delle due squadre che dunque si aggiudicherà un posto per l’ultima sfida della Champions League 2024/2025.

Prima della gara è intervenuto il presidente Giuseppe Marotta con alcune dichiarazioni sulla partita, ma non solo.

Inter, le parole di Marotta prima del Barcellona

Il presidente nerazzurro ha commentato sulla gara: “Emozionato? Sicuramente sì. È un’emozione particolare. Non capita spesso giocarsi una finale“.

Per poi continuare: “Questa è un’annata molto positiva. In primis dobbiamo riconoscere che una squadra di calcio deve vincere e competere. Noi lo stiamo facendo ed è un qualcosa di appagante”.

Inter, Marotta: “Momenti indimenticabili”

“Questa è una partita che vale una finale – ha continuato -. Non c’è più la regola del gol in trasferta quindi si parte da 0-0. La determinazione, accanto alla qualità tecnica, accanto alle qualità tattiche e agonistiche rappresenti un criterio di lettura molto importante e noi siamo pronti grazie anche al nostro pubblico che ci sostiene”.

In conclusione, invece: “Sono momenti indimenticabili e giornate splendide. Non penso solo per noi ma anche per tutto il movimento del calcio italiano”.