Dal battibecco a distanza con l’allenatore del Napoli Antonio Conte alla favorita per lo scudetto. Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea della Lega Serie A.

Il numero uno del club nerazzurro è tornato sul “rigorino” (così definito da Marotta) in Napoli-Inter e sul battibecco con Conte: “È liberissimo di dire certe cose. Ho capito la motivazione ma non è caso che riprenda ancora questo discorso“.

Ieri, domenica 2 novembre, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto il punto sul rogito per la vendita di San Siro. Marotta ha confermato le parole del primo cittadino milanese:

“Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso si sia al capitolo finale“.

Marotta: “Spalletti? Un grande allenatore”

Giuseppe Marotta ha risposto alla domanda sulla favorita per la vittoria della Serie A. Il presidente dell’Inter non si è sbilanciato ma ha inserito il Milan tra le candidate al titolo: “Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non era da tanti anni. Tra queste c’è anche il Milan di Allegri, certamente“.

Marotta ha concluso con un commento su Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus: “È un grande allenatore“.