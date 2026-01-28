Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, prima della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund

Dal mercato all’ultima giornata di Champions League, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter.

“Quanto conta questa gara? Tanto, perché dobbiamo garantire una prestazione all’altezza. È un test importante per il proseguo della stagione. Entrare tra le prime otto sarà difficile, dobbiamo restare pronti per i playoff“, ha detto Marotta.

Che ha poi proseguito sul mercato: “Perisic? Ci sono due considerazioni da fare: la prima è che non siamo in emergenza, la seconda è che vogliamo rafforzare la nostra rosa. Non c’è nessuna preclusione anche in termini di investimenti, ma dobbiamo trovare i giocatori giusti. Vediamo cosa succederà, il gruppo sta già rispondendo. Diaby? Quando parlavo di sondaggi non nascondo che c’è anche questa ipotesi, oggi molto remota vista l’importanza per la sua squadra. Le percentuali sono minime ma con tranquillità vedremo“.

Per concludere con un resoconto sulle squadre europee: “Siamo in una posizione peggiore rispetto all’anno scorso, ma vediamo stasera e le prossime gare cosa diranno. La fa da padrona il calcio inglese, il calcio italiano è in difficoltà. Dobbiamo solo sperare di poter fare belle partite“.