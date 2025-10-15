Inter, Marotta: “Questo bilancio è una tappa storica. Chivu una scelta eccellente”

Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta durante l’assemblea annuale dei soci del club nerazzurro

Giornata molto importante in casa Inter. L’assemblea dei soci del club nerazzurro ha approvato i risultati finanziari della stagione 2024/25, chiudendo con un utile di 35,4 milioni di euro.

Un risultato positivo per la squadra del presidente Giuseppe Marotta, che ha commentato con entusiasmo l’approvazione del bilancio.

Il numero uno del club nerazzurro ha parlato durante l’assemblea dei soci, ringraziando anche Inzaghi e commentando i primi mesi di lavoro di Cristian Chivu.

“Il bilancio che è stato approvato oggi segna una tappa storica: per la prima volta nella storia moderna del Club, registriamo un utile netto” ha esordito Marotta.

Inter, Marotta: “Chivu saprà guidare la squadra con passione e competenza”

Come dicevamo, il presidente nerazzurro ha parlato di Inzaghi e di Chivu: “Per chiudere il capitolo della scorsa stagione desidero anche in questa sede esprimere il mio ringraziamento per Simone Inzaghi, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Club. Da alcuni mesi abbiamo accolto con entusiasmo Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Questa è stata una scelta lungimirante allineata con il nostro focus sull’innovazione, sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla continuità nel percorso strategico di ringiovanimento della rosa. Siamo certi che Cristian saprà guidare la squadra con passione e competenza. Da quanto abbiamo visto in questo inizio di stagione, mi pare che sia stata una scelta eccellente“.

Marotta ha proseguito parlando del momento attuale dell’Inter e dell’ambientamento dei nuovi acquisti: “La Prima Squadra maschile sta giocando sempre meglio di partita in partita e ha collezionato tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare di campionato. Inoltre, abbiamo iniziato la nuova Champions League a punteggio pieno dopo due partite. Questi risultati confermano la forza e la competitività del gruppo e ci danno ulteriore fiducia per il prosieguo della stagione. Abbiamo accolto nuovi giocatori che si sono integrati in un gruppo forte e coeso, mantenendo intatto il nucleo della rosa. I nuovi innesti sono coerenti con le linee guida che ci siamo dati all’inizio della fase di campagna trasferimenti e che abbiamo condiviso con la Proprietà“.

Inter, le parole di Marotta su San Siro

Parlando del progetto per il nuovo stadio a San Siro, il presidente ha continuato così: “Gli investimenti previsti sull’area di San Siro sono rilevanti e consentiranno la creazione di uno stadio che sarà patrimonio per tutta la cittadinanza milanese e per tutto il movimento calcistico italiano, che deve ospitare Euro2032. Un appuntamento che Milano non può mancare. Ancora una volta penso sia giusto sottolineare in questa sede quanto l’arrivo di Oaktree abbia portato benefici all’Inter, dal momento che ha rappresentato per la controparte comunale un interlocutore serio, professionale e affidabile per un progetto così ambizioso“.

Marotta ha concluso così: “Guardiamo al futuro con la certezza di essere competitivi e determinati a rappresentare i valori dell’Inter ai massimi livelli. Continueremo a lavorare per costruire un Club sempre più solido, moderno e vincente, all’altezza della nostra storia e della fiducia di tutti coloro che amano questi colori“.