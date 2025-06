Luis Henrique, giocatore Marsiglia

L’Inter ha ufficializzato il secondo colpo dell’estate: Luis Henrique, che arriva dal Marsiglia

In attesa dell’ufficialità di Chivu come nuovo allenatore, l’Inter inizia a carburare in ottica calciomercato.

I nerazzurri, dopo aver annunciato l’arrivo di Sucic, hanno ufficializzato anche l’acquisto di Luis Henrique dal Marsiglia.

Il brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo, e si unirà al gruppo di Chivu già per il Mondiale per Club.

Di seguito il comunicato ufficiale.

Le cifre

Il brasiliano è dunque il secondo colpo di mercato dell’estate dell’Inter, dopo Sucic. Arriva in Italia per 23 milioni di euro più 2 di bonus, legati al percorso in Champions League dei nerazzurri.