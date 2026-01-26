Inter, Luis Henrique piace al Bournemouth. Ma la sua partenza dipende dal ritorno di Perisic
Il destino di Luis Henrique potrebbe essere verso il Bournemouth in caso di ritorno di Ivan Perisic all’Inter.
L’Inter continua a lavorare sul mercato tanto in entrata quanto in uscita. Il destino di Luis Henrique potrebbe essere lontano da Milano. Il classe 2001 piace al Bournemouth.
La sua partenza però dipende dall’eventuale ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro. Come anticipato nei giorni scorsi, l’Inter vuole riportare in Italia il croato e insisterà col PSV Eindhoven dopo la partita di Champions League di mercoledì 28 gennaio.
Se il club dovesse uscire dalla competizione i nerazzurri faranno un tentativo ufficiale per Perisic.
Bisogna però capire anche cosa deciderà di fare il club olandese. Se ci sarà apertura, l’Inter affonderà il colpo. Il croato ha giocato all’Inter dal 2015 al 2022, con un’unica parentesi in prestito al Bayern Monaco nella stagione 2019/20.