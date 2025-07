Inter, presentata all’Atalanta l’offerta di 40 milioni per Lookman

L’Inter ha presentato all’Atalanta l’offerta per Lookman: la situazione

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, l’Inter ha messo nel mirino l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman.

Poco fa i nerazzurri hanno presentato l’offerta di 40 milioni al club bergamasco, ma tra quello messo sul piatto e le volontà dell’Atalanta ballano circa 10 milioni di euro.

L’Atalanta per far partire il suo giocatore ne chiede infatti almeno 50, per questo motivo i 40 offerti dall’Inter potrebbero essere giudicati non congrui per la partenza del nigeriano verso Milano.

L’Inter vorrebbe però far forza sull’accordo che ha con il giocatore, e al momento non sembrerebbe orientata ad alzare l’offerta presentata.