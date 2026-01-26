Inter, ufficiale l’arrivo di Leon Jakirović dalla Dinamo Zagabria: il comunicato

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo del difensore classe 2008 dalla Dinamo Zagabria a titolo definitivo. Il giocatore sarà aggregato all’U23

Leon Jakirović è un nuovo giocatore dell’Inter. Tramite i profili social, il club nerazzurro ha reso noto di aver acquistato a titolo definitivo il difensore classe 2008 dalla Dinamo Zagabria. Il giocatore sarà aggregato all’Under 23 in Serie C.

Come vi abbiamo raccontato, i nerazzurri hanno seguito con grande interesse il talentuoso difensore croato. In questa prima parte di stagione, il 17enne ha raccolto 3 presenze in campionato con la Dinamo.

Di seguito il comunicato dell’Inter:

“Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008 si trasferisce all’Inter U23 a titolo definitivo.”

Chi è Jakirović

Per Leon Jakirovic, il calcio è una questione di famiglia. Il classe 2008 è figlio di Sergej, ex calciatore della Dinamo Zagabria tra le tante squadre. Una volta detto addio al calcio, il papà di Leon ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore. Attualmente, Sergej allena l’Hull City in Championship.

Prima dell’esperienza l’allenatore ha guidato la Dinamo Zagabria. Proprio lì Sergej ha deciso di far esordire il figlio Leon, uno dei talenti più brillanti del calcio croato. Ad appena 16anni il difensore si è fatto largo in prima squadra. L’Inter ha deciso di puntare sul giovane per farlo crescere in Italia e instradarlo nel mondo nerazzurro, per puntare su di lui in futuro.