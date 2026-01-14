Inter, revocato un rigore contro il Lecce dopo On Field Review
Fabio Maresca, arbitro di Inter-Lecce, ha revocato un rigore ai padroni di casa dopo On Field Review
L’Inter ha visto revocarsi un rigore al 28′ minuto del match contro il Lecce.
Precedentemente, il direttore di gara Fabio Maresca, aveva concesso il tiro dagli 11 metri ai padroni di casa in seguito a un contatto tra Bonny e Danilo Veiga.
Il difensore del giallorosso però, prima di entrare in contatto con la gamba dell’attaccante francese, tocca il pallone. Per questo motivo, dopo un check del VAR, Maresca è stato richiamato al monitor per On Field Review.
L’arbitro ha annunciato così la decisione: “A seguito di revisione, il calciatore numero 17 del Lecce, contrariamente a quanto visto in campo, tocca il pallone. Decisione finale: revoca del calcio di rigore”.