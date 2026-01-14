Inter-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida valida per il recupero della sedicesima giornata tra Inter e Lecce.

L’Inter si prepara a tornare in campo per il recupero della sedicesima giornata di Serie A, non disputata per via della Supercoppa Italiana.

I nerazzurri vogliono tornare al successo dopo il pareggio nel big match contro il Napoli e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici nella lotta scudetto.

Di fronte, però, c’è il Lecce di Di Francesco alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta in rimonta contro il Parma.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Lautaro Martinez, luis Henrique, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo, Esposito.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Tete Morente, N’Dri, Perez, Helgason, Gaby Jean, Kouassi, Gorter, Marchwinski, Drame, Ngom.

Dove vederla in tv

La partita di San Siro tra Inter e Lecce è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 14 gennaio 2026 ed è valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A. La gara sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.