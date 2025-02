Inter, la probabile formazione per la Lazio

La probabile formazione dell’Inter scelta da Simone Inzaghi per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio di Marco Baroni

Grazie alla vittoria contro il Genoa e alla sconfitta del Napoli a Como, l’Inter ha conquistato la vetta della classifica in Serie A e il prossimo sabato giocherà il big match del Maradona contro la squadra di Antonio Conte.

Prima, però, i nerazzurri saranno attesi dalla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio di Marco Baroni.

La sfida si giocherà a San Siro martedì 25 febbraio e il fischio d’inizio sarà alle ore 21. La vincente sfiderà il Milan in semifinale, che ha eliminato la Roma.

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con tante defezioni. L’ultimo a fermarsi è stato Nicola Zalewski, che salterà la Lazio-Inter per un affaticamento muscolare. Ecco, di seguito, la probabile formazione nerazzurra.

La probabile formazione per la Lazio

Simone Inzaghi confermerà il classico 3-5-2. In porta sarà confermato Josep Martinez. Al centro della difesa dovrebbe tornare titolare Stefan De Vrij. Al suo fianco dovrebbero esserci Benjamin Pavard a destra e Yann Bisseck a sinistra, concedendo un turno di riposo a Bastoni. In mezzo al campo dovrebbe essere riconfermato Kristjan Asllani in regia, con Piotr Zielinski ed Henrikh Mkhitaryan a completare il reparto. A destra Matteo Darmian dovrebbe prendere il posto di Dumfries, mentre a sinistra dovrebbe essere riconfermato Federico Dimarco. In attacco, Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asslani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere Inter-Lazio in tv e in streaming

La sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Marco Baroni si giocherà martedì 25 febbraio a San Siro, con fischio d’inizio alle ore 21. L’incontro sarà visibile in diretta e in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity+.