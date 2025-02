Inter, Marko Arnautovic (Imago)

Tante polemiche intorno al gol segnato da Arnautovic contro la Lazio, ma l’AIA fa sapere che è stato giusto convalidarlo

L’Inter vince e convince anche lasciando diversi titolari a riposo, e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà in una doppia sfida il Milan (qui le date).

Non sono mancate però le polemiche, durante e dopo la partita contro la Lazio. Al centro dell’attenzione mediatica è infatti finito il gol di Arnautovic che è valso l’1-0 temporaneo.

In molti tra i tifosi biancocelesti e non sono hanno segnalato come la posizione di De Vrij, il quale si trovava davanti la visuale di Mandas e dietro la linea dei difensori della squadra di Baroni, dovesse essere considerata come fuorigioco.

L’AIA, invece, fa sapere come sia stato giusto convalidare la rete.

Regolare il gol di Arnautovic

Come riportato da Sky Sport, sono tre i parametri che per l’AIA rendono corretta la decisione di convalidare il gol: portiere fuori causa, De Vrij lontano dal portiere e pallone lontano dall’attaccante.

In particolare interviene in questo caso la regola 11 del regolamento del gioco del calcio, che recita: “Un calciatore in posizione di fuorigioco deve essere punito se interferisce con un avversario: impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione…o facendo un’evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone”. Secondo l’AIA, quindi, Mandas non sarebbe potuto arrivare comunque sul pallone.