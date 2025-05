Le scelte ufficiali di Inzaghi e Baroni per il match di San Siro

Nella domenica di Serie A, valida per la 37esima giornata, in campo anche Inter e Lazio per il big match di San Siro che potrebbe decidere lo scudetto (e la corsa alla prossima Champions).

Per sperare nel secondo tricolore consecutivo, la squadra di Inzaghi deve pensare solo a vincere.

La squadra di Baroni, invece, è ancora in piena corsa per un posto alla prossima Champions League.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. . Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Darmian, Topalovic, Zalewski

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Dia; Castellanos . Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Provstgaard, Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Pedro, Tchaouna, Noslin.

Inter-Lazio, dove vedere in diretta tv e streaming

Il match tra Inter e Lazio, valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20.45, verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN (anche sul canale 214 di Sky), che su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251). Sarà possibile vedere il match in streaming su SkyGo e sull’app di Dazn.