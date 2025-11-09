Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio: le scelte di Chivu e Sarri.

La dodicesima giornata di Serie A si chiude con una sfida di grande fascino a San Siro, dove l’Inter ospita la Lazio.

I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano dal successo in Champions League contro il Kairat Almaty e vogliono confermarsi anche in campionato per restare nella scia delle prime. Con dieci vittorie nelle ultime undici gare ufficiali, l’Inter si presenta lanciatissima davanti al proprio pubblico, dove ha vinto tutte le ultime cinque partite giocate.

La Lazio di Maurizio Sarri, invece, è in ripresa: sei partite consecutive senza sconfitte in Serie A e una difesa solidissima, la migliore del campionato per clean sheet. Tuttavia, i biancocelesti dovranno migliorare il rendimento esterno, avendo segnato un solo gol nelle ultime quattro trasferte di campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

A disposizione: Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Thuram, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Pio Esposito

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

A disposizione: IN ATTESA

Dove vedere Inter-Lazio in tv e streaming

Inter e Lazio si affrontano domenica alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, e in streaming sempre tramite l’app o il sito ufficiale della piattaforma.