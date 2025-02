Tante le formazioni impegnate con gli spareggi per accedere agli ottavi delle coppe europee: possono respirare Inter, Lazio e Fiorentina

Sono state tra le formazioni che hanno sorpreso in positivo nel nostro campionato. Chi per continuità di risultati, chi per posizioni attualmente più alte rispetto alle aspettative.

Parliamo di Inter, Lazio e Fiorentina, che oltre a star facendo bene in Serie A, hanno avuto il merito di guadagnare anticipatamente il pass per gli ottavi di finale nelle proprie competizioni europee.

I nerazzurri in Champions League, dove hanno mantenuto un cammino quasi perfetto, con una sola defezione contro il Leverkusen. Stesso discorso vale per i biancocelesti in Europa League, dove hanno ottenuto la testa del girone nonostante la sola sconfitta contro il Braga. Bene anche i viola, terzi nel proprio gruppone di Conference League.

Ottavi ottenuti e doppia sfida in meno da dover giocare. Ma quando torneranno in campo le tre squadre? Ecco tutte le date.

Ottavi coppe europee: ecco quando giocano Inter, Lazio e Fiorentina

Come detto l’Inter, oltre a essere seconda in campionato a una sola lunghezza dal Napoli, ha ottenuto anche il pass diretto per gli ottavi di Champions League. I nerazzurri hanno perso una sola partita lungo il proprio percorso, arrivando al quarto posto a pari punti con Barcellona e Arsenal.

Ora la formazione di Inzaghi tornerà in campo il 4 o il 5 marzo, contro una tra le vincenti dei playoff Juventus-Psv e Milan-Feyenoord. È ancora da definire il lato del tabellone in cui saranno i nerazzurri: si saprà tutto nel sorteggio del 21 febbraio.

Le prossime sfide di Fiorentina e Lazio

Stesso discorso vale per Lazio e Fiorentina, che in campionato occupano rispettivamente la quarta e la sesta posizione. I biancocelesti torneranno a giocare in Europa League il 6 marzo contro una tra Roma, Viktoria Plzen, Porto e Ferencvaros, in base a chi vincerà lo spareggio e al successivo sorteggio del 21 febbraio.

Per i viola, arrivati agli ottavi di Conference League, la data da segnare è anche in questo caso il 6 marzo. La prossima avversaria sarà una tra il Vikingur, il Panathinaikos Atene, il Borac Banja Luca o l’Olimpia Lubiana.

--> --> -->-->