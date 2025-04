Il comunicato della Figc sul caso bestemmie relativo a Lautaro Martinez, in occasione del derby d’Italia contro la Juventus.

Si chiude il caso bestemmie che riguardava Lautaro Martinez.

L’attaccante dell’Inter, dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus, era stato inquadrato dalle telecamere che avevano evidenziato la pronuncia di espressioni blasfeme.

Era stato aperto un procedimento che è terminato con un patteggiamento tra le parti

Di seguito il comunicato della Figc che pone fine alla questione relativa al caso bestemmie che ha visto interessato Lautaro Martinez.

La nota della Figc

“A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Lautaro Javier Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro.

A carico del calciatore nerazzurro era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.37 del Codice di Giustizia Sportiva “per avere, al termine dell’incontro Juventus-Inter disputato lo scorso 16 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A, pronunciato per due volte un’espressione blasfema come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”.