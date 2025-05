Inter, Lautaro Martinez: “Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui”

Le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain

SULLE EMOZIONI: “Sto vivendo ogni momento perché è difficile arrivare qui. Un’altra finale, come ho detto essere qui per la seconda volta in tre anni vuol dire tanto per noi. Domani dobbiamo fare un grande passo. È una finale, e dobbiamo essere bravi per portare a Milano una Coppa che manca da 15 anni”.

SUL RUOLO DI LEADER: “Non ho preparato niente, tutto quello che vivo lo vivo nel momento. Ci dobbiamo godere ogni secondo di questo giorno. Stiamo facendo un lavoro straordinario per finire il lavoro e far diventare questo sogno realtà”.

SUL PSG: “Battibile? 50 e 50. Hanno già vinto due coppe e dobbiamo rispettarli. Dobbiamo continuare a riposare e pensare alla gara di domani. Sarà la gara più importante, si deciderà tutto- Spero che i miei compagni domani siano belli carichi. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento. Ringrazio tutte le persone che sono state con me in questo mondo. Ringrazio mio padre che mi ha passato l’amore per questo sport, mia moglie, i miei figli. Sono sempre con me anche quando le cose vanno male (si emoziona, ndr)“.

Inter, le parole di Lautaro in conferenza

“Siamo cresciuti, abbiamo affrontato avversari di grandissimo valore. C’erano squadre che hanno dimostrato un grande calcio. Ci siamo guadagnati il rispetto in questa competizione. Abbiamo la possibilità di portare questo obiettivo a casa. Cercheremo di fare la partita perfetta per raggiungere questo obiettivo”.

