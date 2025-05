Le condizioni di Lautaro Martinez dopo l’infortunio rimediato dall’attaccante dell’Inter contro il Barcellona

Un altro infortunio nel periodo più decisivo della stagione dell’Inter. I nerazzurri hanno appena recuperato Marcus Thuram, che ha disputato una gran partita segnando anche il gol più veloce di una semifinale di Champions League.

In occasione del 3-3 allo stadio Olimpico Lluys Companys in Montjuic, però, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez è stato costretto a lasciare il campo per infortunio.

Per lui un risentimento ai flessori della coscia sinistra allo scadere del primo tempo. La voglia di rimanere in campo per non sprecare uno slot nella prima frazione di gioco, le mani nei capelli e il cambio all’intervallo.

Nella giornata di venerdì 2 maggio sono arrivati i risultati degli esami effettuati dall’argentino: elongazione ai flessori della coscia sinistra, con uno stop che dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 giorni. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni del suo capitano.

Inter, infortunio per Lautaro: il comunicato

Nel comunicato diffuso sui propri canali dall’Inter, si legge come Lautaro Martinez abbia riportato: “un’elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.

Poche le possibilità che l’attaccante possa andare in panchina per la gara di ritorno di Champions League mercoledì 6 maggio contro il Barcellona, quando i nerazzurri si giocheranno l’accesso alla finale della competizione.