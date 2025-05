Le novità dall’allenamento dell’Inter in vista della gara di campionato contro la Lazio: allenamento per Lautaro Martinez e non solo

La lotta per il primato della Serie A è sempre più accesa dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa e la vittoria dell’Inter sul Torino nell’ultimo turno di campionato.

Risultati che hanno portato le due squadre a essere distaccate di un solo punto, con gli azzurri che hanno mantenuto il comando della classifica.

I nerazzurri, con in testa anche la finale di Champions League contro il Psg, hanno continuato a lavorare al prossimo impegno in Serie A, che li vedrà in campo contro la Lazio.

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha svolto solo lavoro personalizzato, così come Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, che sono stati però sul terreno di allenamento con i compagni: di seguito tutte le novità.

Inter, le novità su Lautaro e non solo dall’allenamento

Come detto, il numero 10 nerazzurro ha svolto solo lavoro personalizzato in vista della Lazio. Stessa cosa per Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, che sono però riusciti a svolgere parte del programma in campo.

Nella giornata di giovedì 15 maggio i tre giocatori (Lautaro escluso) svolgeranno una parte di lavoro individuale e una parte con il gruppo, per poi cercare di rientrare con il resto della squadra da venerdì ed essere a disposizione almeno in panchina per la 37ª giornata.