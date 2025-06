Inter, Lautaro: “Ho visto cose che non mi sono piaciute. Chi non vuole star qui deve andare via”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, durante il match contro il Monterrey (IMAGO) interna

Lo sfogo di Lautaro Martinez al termine della partita persa dall’Inter contro il Fluminense

Sconfitta pesante per l’Inter, battuta 0-2 dal Fluminense ed eliminata dal Mondiale per Club agli ottavi di finale.

Al termine della partita capitan Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn, non nascondendo la propria rabbia verso qualche compagno.

L’argentino ha dichiarato: “Fa male, questo era l’ultimo obiettivo che avevamo con le poche forze e gambe che ci rimanevano. Abbiamo dato tutto in allenamento, mi dispiace tanto. Però voglio dire una cosa: qua bisogna voler stare, noi lottiamo per obiettivi. Chi non vuole stare qua deve andar via. Parlo in generale. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute, come capitano le dico. Io sono così: voglio lottare per obiettivi, siamo una squadra importante e negli ultimi anni l’abbiamo riportata in alto. Voglio continuare così, chi vuole rimanere rimanga, chi non vuole arrivederci“.

“Dobbiamo resettare tutti, da soli non si va da nessuna parte, questo dico io. Perdiamo tutti insieme e io sono il primo responsabile, vengo qui a parlare. Chiedo scusa ai tifosi, fa malissimo“.