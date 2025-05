Inter, Lautaro: “Abbiamo meritato questa finale. Giocherò per mia nonna”

Le parole del capitano dell’Inter a Sky Sport a pochi giorni dalla finale di Champions League

Chiuso il capitolo Serie A adesso l’obiettivo dell’Inter rimane la Champions League. Sabato 31 maggio i nerazzurri sfideranno il PSG per contendersi lo storico trofeo.

Sale l’attesa anche per i tifosi che raggiungeranno Monaco di Baviera per l’occasione. Intanto però bisogna preparare la partita tatticamente ma soprattutto mentalmente.

A pochi giorni dalla sfida ha parlato Lautaro Martinez, durante il Media Day organizzato dall’Inter, a Sky Sport.

Queste le parole del capitano neroazzurro: “Due anni fa abbiamo giocato una finale, abbiamo perso ma ci ha fatto maturare tantissimo. Sappiamo che è difficile giocare e raggiungere un’altra finale: merito del sacrificio e dell’unione di gruppo. Abbiamo meritato di giocare un’altra finale: adesso ci manca l’ultimo passo. Sconfitta? I primi giorni ho provato tristezza e amarezza, non mi piace perdere. Adesso campionato ormai è andato, abbiamo un impegno importante: non c’è tempo di parlare, solo di lavorare. essere in finale di questa competizione è davvero un sogno”.

Inter, le parole di Lautaro

Testa, cuore e nuove opportunità. Lautaro presenta così la sfida: “Noi dobbiamo essere tutti positivi e lasciarci alle spalle ciò che è successo. è una cosa che voglio con tutto il mio cuore, per me, la mia famiglia e per quello che ho passato da piccolo. Siamo consapevoli della maglia che rappresentiamo: sarà una gara da giocare con il cuore e con la testa”.

Ecco a chi dedicherà la finale: “Mia nonna non sta passando un bel momento; dedicherò questa partita a lei. Mia mamma non sarà a vedere la finale perché dovrà stare vicino a lei”.