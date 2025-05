Inter, le ultime dall’allenamento: Lautaro ancora a parte

Le ultime dall’allenamento dell’Inter, che sta preparando la gara di campionato contro la Lazio: ancora a parte Lautaro Martinez

Prosegue la preparazione dell’Inter di Simone Inzaghi in vista dell’importante sfida di campionato contro la Lazio, la penultima di questa Serie A.

Nerazzurri che sono impegnati nella rincorsa al Napoli al primo posto, che detiene ancora un vantaggio di un solo punto.

Arrivano novità dall’allenamento svolto nella giornata di venerdì 16 maggio, soprattutto per quanto riguarda alcuni volti finiti in infermeria nel corso della settimana.

Il capitano Lautaro Martinez non è ancora riuscito ad allenarsi con il resto del gruppo. Ma ci sono notizie anche riguardo le condizioni di Pavard, Frattesi e Mkhitaryan.

Inter, le ultime su Lautaro e compagni dall’allenamento

Come detto, non è ancora riuscito a riprendersi dall’infortunio Lautaro Martinez, che dopo essere sceso in campo nella semifinale di Champions League contro il Barcellona non ancora al top della condizione, si sta prendendo del tempo per tornare a disposizione al 100%.

Proseguono invece i recuperi di Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, che hanno svolto parte del lavoro di venerdì 16 maggio con il resto del gruppo. Il loro rientro con la squadra è atteso nella giornata di sabato 17, con Inzaghi che conta di poter avere i tre almeno in panchina per la sfida contro la Lazio.