Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, l’Inter di Simone Inzaghi riparte dalla Champions League

Attualmente tra le migliori 4 d’Europa, i neroazzurri affronteranno il Barcellona di Flick per un posto che vale la finale.

Il primo atto di queste semifinali si giocherà allo Stadio di Montjuïc, mercoledì 30 aprile.

Non solo l’allenatore. Nella consueta conferenza stampa di vigilia, è intervenuto anche Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro: “Non ho dubbi sui miei compagni, daremo tutto”

L’attaccante del club neroazzurro ha esordito così: “Siamo arrabbiati, abbiamo fatto un ottimo percorso fino ad ora ma nelle ultime partite siamo mancati. La squadra è consapevole di ciò, ne abbiamo parlato e domani saremo pronti a fare una grande gara contro un avversario forte come il Barcellona. Questa settimana non è stata positiva ma abbiamo già dimostrato di saper affrontare squadre importanti. Non ho dubbi sui miei compagni, vanno preparati gli ultimi dettagli e poi siamo pronti ad affrontare al meglio la sfida.”

L’attaccante ha poi parlato dell’importanza di Thuram: “Marcus per noi è importantissimo, nelle ultime partite abbiamo sentito la sua mancanza. Ancora non sappiamo se giocherà, vedremo domani”

Lautaro ha poi parlato di Yamal e del paragone con Messi: “Per me Leo non ha eguali, posso solo dire che Lamine è un giocatore importante, sta facendo un lavoro immenso ed ha un grandissimo futuro.” Ha poi analizzato il periodo negativo: “Fino ad ora abbiamo fatto un grande lavoro, poi sono arrivate le tre sconfitte di fila, cosa che non accadeva da tanto tempo. Il gruppo però è unito e questa è la chiave per uscire dal momento negativo. Noi siamo i primi a soffrire quando perdiamo.”

Si è poi soffermato sulla sua condizione fisica e su quella della squadra: “Stiamo bene, abbiamo recuperato le energie. Mancano da prepara gli ultimi dettagli per affrontare la partita con personalità. Ho voglia di vincere, di affrontare il Barcellona nel modo giusto e non vedo l’ora di affrontare la partita di domani. Perdere tre partite consecutive è stato difficile ma il gruppo ha lavorato bene, stiamo bene e siamo molto fiduciosi. Arrivare in finale o vincere il campionato? Noi giochiamo per vincere tutte le partite, è la nostra mentalità. La maglia che indossiamo è molto prestigiosa. In campionato non siamo stati attenti come in Champions ma dobbiamo crescere in questo.“