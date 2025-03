Inter, affaticamento per Lautaro: l’argentino a parte nella rifinitura pre Feyenoord

Lautaro Martinez, Inter (Imago)

Il numero 10 non è in gruppo nella rifinitura alla vigilia della sfida contro il Feyenoord per un affaticamento muscolare

-1 a Inter-Feyenoord, sfida che può valere i quarti di finale di Champions League per i nerazzurri.

La squadra di Inzaghi ospita gli olandesi forte dello 0-2 dell’andata, motivo per cui gioca per due risultati su tre.

Nonostante l’appuntamento del weekend contro l’Atalanta la sfida non sarà da sottovalutare, perché la squadra di Van Persie può far male come accaduto al Milan qualche settimana fa.

Da capire se l’allenatore piacentino farà delle rotazioni, ma intanto nella rifinitura ha dovuto fare i conti con le assenze di De Vrij e Lautaro Martinez.

Inter, le ultime dalla rifinitura in vista del Feyenoord

Diverse assenze per l’Inter, che in questo momento è a corto di uomini a causa di alcuni infortuni. Oltre a Dimarco, Zalewski e Zielinski, infatti, Simone Inzaghi nella rifinitura non ha potuto contare su De Vrij e Lautaro, che non si sono allenati in gruppo.

I due potrebbero comunque essere della gara, magari dalla panchina, ma questo sarà più chiaro dopo la conferenza dell’allenatore e le ultime prove di domani.