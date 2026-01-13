Inter, la probabile formazione contro il Lecce

La probabile formazione dell’Inter di Cristian Chivu per la sfida di San Siro contro il Lecce.

Archiviato il big match contro il Napoli di Conte, i nerazzurri tornano subito con la testa al campionato, in vista del recupero della sedicesima giornata di Serie A contro il Lecce.

Momento che sorride all’Inter, che, escluso l’incontro col Bologna in Supercoppa, non perde in campionato dal derby del 23 novembre.

Anche nella sfida di domenica sera, la formazione allenata da Cristian Chivu ha dato ottimi segnali. Nonostante ciò, l’allenatore rumeno ha scelto di rimodellare l’undici visto contro il Napoli, anche in ottica turnover.

Tra recuperi e ballottaggi, andiamo a vedere quali dovrebbero essere le scelte dell’Inter dal primo minuto.

La probabile formazione dell’Inter

Nessun dubbio tra i pali: Sommer dovrebbe ancora partire titolare. Davanti allo svizzero solita difesa a tre, questa volta composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. In attesa del rientro di Dumfries, altra chance dal primo minuto per Luis Henrique sulla destra, dall’altra parte spazio a Carlos Augusto.

In mezzo al campo Zielinski, affiancato da Sucic e Mkhitaryan. No Lautaro, no Thuram, davanti dal primo minuto la coppia Pio Esposito-Bonny.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere in tv Inter-Lecce

La partita di San Siro tra Inter e Lecce è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 14 gennaio 2026 ed è valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A. La gara sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.