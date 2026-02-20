La probabile formazione dell’Inter di Cristian Chivu per il match contro il Lecce

L’Inter si prepara alla seconda trasferta a distanza di tre giorni in casa del Lecce. Dopo il match di Champions in Norvegia in casa del Bodo-Glimt, i nerazzurri viaggerann0 per 4000 km per raggiungere il “Via del Mare”.

La squadra di Chivu, nonostante la sconfitta europea per 3-1, vorrà provare a continuare quanto di buono fatto fino ad ora in campionato.

I nerazzurri attualmente al primo posto in classifica, a più 7 dal secondo posto occupato dal Milan, cercheranno di incrementare questo vantaggio, in vista del derby in programma tra quindici giorni.

Con l’infortunio al soleo di Lautaro nel match di Champions, Cristian Chivu si affiderà alla coppia Thuram-Bonny. Assenti per squalifica anche Barella e Calhanoglu.

Inter, la probabile formazione contro il Lecce

Dopo il “turnover” Champions, Cristian Chivu prepara l’assalto al campionato. Tra i pali confermato Sommer, con davanti a sé il trio difensivo composto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Sulle fasce Luis Henrique e Dimarco, con al centro del campo Sucic, Zielinski, e Mkhitaryan. Davanti riposa Pio Esposito dopo il gol in Champions, spazio a Thuram e Bonny.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Lecce-Inter in tv e streaming

Lecce-Inter, match valido per la 26esima giornata di Serie A in programma sabato 21 febbraio 2026 a partire dalle 18:00 al “Via del Mare”, sarà visibile in streaming su DAZN.