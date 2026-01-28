Inter, Kristjan Asllani molto vicino al Besiktas in prestito con diritto di riscatto

Kristjan Asllani può diventare presto un nuovo giocatore del Besiktas. Il centrocampista albanese è molto vicino al club turco

Kristjan Asllani è molto vicino al Besiktas. Il centrocampista dell’Inter, attualmente al Torino, può approdare in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Durante la prima parte di stagione con i granata, Asllani ha raccolto 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento. I tre club sono al lavoro per i passaggi formali.

