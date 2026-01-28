Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Kristjan Asllani molto vicino al Besiktas in prestito con diritto di riscatto

Gianluca Di Marzio 28 Gennaio 2026
Kristjan Asllani, Torino (Imago)
Kristjan Asllani può diventare presto un nuovo giocatore del Besiktas. Il centrocampista albanese è molto vicino al club turco

Kristjan Asllani è molto vicino al Besiktas. Il centrocampista dell’Inter, attualmente al Torino, può approdare in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Durante la prima parte di stagione con i granata, Asllani ha raccolto 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento. I tre club sono al lavoro per i passaggi formali.

