Inter-Kairat Almaty, rigore revocato dopo On Field Review

L’arbitro Luis Godinho ha tolto un rigore all’Inter contro il Kairat Almaty dopo On Field Review dopo un contatto tra Bisseck e Arad

Al 19′ di Inter-Kairat Almaty i nerazzurri hanno avuto l’occasione di poter sfruttare un tiro dagli 11 metri per fallo di Arad su Bisseck.

Dopo aver concesso il calcio di rigore, l’arbitro portoghese ha deciso di toglierlo in seguito a On Field Review.

Godinho ha infatti valutato il contatto tra Bisseck e Arad non falloso, e ha pertanto optato per questa soluzione.

Il difensore centrale tedesco ha incrociato la gamba del centrocampista del Kairat, ma ricercando il contatto probabilmente in modo eccessivo, motivo per il quale il direttore di gara ha deciso di togliere il rigore.