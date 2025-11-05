Le formazioni ufficiali di Inter-Kairat Almaty, sfida valida per la 4ª giornata di League Phase di Champions League

L’Inter torna in campo in Champions League a pochi giorni dalla vittoria arrivata allo scadere contro l’Hellas Verona in Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu accolgono i kazaki del Kairat Almaty.

La sfida è in programma a partire dalle 21:00 di mercoledì 5 novembre a San Siro, ed è valida per la 4ª giornata della League Phase di Champions.

L’Inter arriva a punteggio pieno grazie a tre vittorie in altrettante partite, segnando nove gol e subendone finora zero. Gli avversari di giornata, invece, si trovano al terzultimo posto con un punto, ottenuto nel pari contro il Pafos.

Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali scelte da Cristian Chivu e da Rafaėl’ Urazbahtin per la gara.

Inter-Kairat Almaty, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Martinez, Calligaris, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Diouf, Calhanoglu, Akanji, Alexiou, Bastoni

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Kassabulat, Arad; Gromyko, Joginho, Satpayev; Edmilson. Allenatore: Urazbakhtin

A disposizione: in attesa

Dove vedere Inter-Kairat Almaty

La sfida di Champions League tra Inter e Kairat Almaty, in programma alle 21:00 di mercoledì 5 novembre a San Siro, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass