Inter, Carlos Augusto trascinatore in Champions: migliore in campo e gol decisivo

Carlos Augusto ha trascinato l’Inter contro il Kairat Almaty, con il gol decisivo e il premio di migliore in campo

L’Inter vola in vetta alla Champions League, e dopo quattro giornate si trova a punteggio pieno insieme a Bayern Monaco e Arsenal.

Gli uomini di Chivu hanno sconfitto il Kairat Almaty, e nel successo nerazzurro c’è la firma decisiva di Carlos Augusto, che ha segnato il gol del definitivo 2-1 con un tiro potente e preciso da fuori area.

Il difensore brasiliano ha così coronato una bella prestazione, che gli è valsa anche il premio di migliore in campo. Si tratta del primo gol stagionale per l’ex Monza, che fin qui ha raccolto anche due assist in Serie A.

Nel post partita, inoltre, Carlos Augusto ha spiegato l’importanza di trovare la vittoria in un match che, fino alla sua rete, si era complicato per i nerazzurri.

Inter, vittoria nel segno di Carlos Augusto

Dopo il vantaggio nel primo tempo con Lautaro Martinez, infatti, il Kairat Almaty aveva trovato il pareggio con Arad. Sono poi bastati 12 minuti a Carlos Augusto per ribaltare ancora il risultato, che è valso il quarto successo di fila in Champions League per l’Inter e il premio di migliore in campo per lui.

Anche Cristian Chivu non ha nascosto la sua amarezza per la prestazione dei nerazzurri, e proprio Carlos Augusto lo ha spiegato ai microfoni di Prime Video: “Come ho detto ieri, in Europa non esistono partite facili, dovevamo approcciare meglio la gara ma la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere la partita. Conosciamo la nostra forza, ma va dimostrata ogni volta che scendiamo in campo. Chivu era arrabbiato perché vuole alzare la nostra attenzione: nel primo tempo eravamo lenti nel giro palla, abbiamo segnato due gol ma potevamo farne di più“.