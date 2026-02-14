Zielinski si è preso l’Inter: gol decisivo contro la Juve, scacciata la maledizione big match

A decidere un match spettacolare è stato il polacco, al suo terzo gol nelle ultime quattro partite e contro la sua vittima preferita

Cartellini rossi, proteste, autogol, cinque gol. Inter-Juventus prometteva spettacolo e così è stato. Finisce 3-2: a risolvere un match che si era complicato e non poco per i nerazzurri è stato Piotr Zielinski, che stasera sì, si è preso definitivamente l’Inter, contro la sua vittima preferita: è il quarto gol contro i bianconeri. Solo contro Milan e Udinese ha fatto lo stesso.

Terzo gol nelle ultime quattro dopo quelli contro Pisa e Cremonese, il quinto di un campionato fin qui di livello altissimo per il polacco, che da gregario è diventato elemento imprescindibile, proprio nel giorno in cui è tornato in campo Hakan Calhanoglu dopo un mese di stop.

I nerazzurri l’avevano sbloccata con un autogol di Cambiaso nei primi venti minuti. Poi lo stesso esterno bianconero aveva trovato il gol del pareggio nove minuti più tardi, al 26′. Poi uno degli episodi chiave del match: la Juventus rimane in dieci per l’espulsione di Kalulu tra le proteste ed è costretta a giocare un tempo in dieci uomini.

Nel secondo la squadra di Spalletti si difende bene, con ordine, ma al 76′ Pio Esposito – al suo quarto gol in campionato – porta i suoi sul 2-1. Un gol di vantaggio, uno uomo in più: sembrava tutto in discesa per Lautaro e compagni, ma a sette dalla fine Locatelli incrocia con il destro, pareggia e corre a esultare sotto il settore ospiti.

Il gol di Zielinski

Al 90′ ci pensa Zielinski, con un gol dei suoi: stop, palla sul sinistro e tiro incrociato a lasciare fermo Di Gregorio e far saltare gli oltre 75mila presenti a San Siro. È 3-2: Zielinski si prende l’Inter, i nerazzurri sfatano il tabù big match. Prima di oggi, contro le prime cinque, era arrivata una sola vittoria: contro la Roma.

Poi la sconfitta nel derby, quella contro la Juventus all’andata e un pareggio e una sconfitta tra andata e ritorno contro il Napoli. I nerazzurri tornano a +8 sul Milan, che mercoledì recupererà il match contro il Como, proprio nello stesso giorno in cui l’Inter di Chivu sarà in Norvegia, nel playoff di Champions League contro il Bodo Glimt.