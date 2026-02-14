L’Inter la sblocca, la Juve pareggia: succede tutto in pochi minuti. Cambiaso protagonista
Nerazzurri in vantaggio grazie all’autogol di Cambiaso, che ha trovato il gol del pareggio nove minuti dopo
Sono bastati 17 minuti all’Inter per sbloccare la sfida contro la Juventus, altri 9 ai bianconeri per pareggiarla. Prima i nerazzurri: palla sulla destra di Barella per Luis Henrique, l’esterno brasiliano prova un tiro-cross deviato da Cambiaso, che sorprende Di Gregorio, già a terra dopo il tentativo di Luis Henrique. Il portiere ha provato a respingere la conclusione con il piede, ma senza successo. Autogol di Cambiaso e Inter in vantaggio.
Dopo nove minuti è però arrivato il riscatto dell’esterno della Juventus, che su un cross dalla destra ha preso il tempo alla difesa dell’Inter e con il sinistro dall’interno dell’area ha battuto Sommer, riportando la sfida in parità e riscattando l’autogol.