Inter-Juventus, le formazioni ufficiali
Le scelte di formazioni ufficiali di Cristian Chivu e Luciano Spalletti per la sfida fra Inter e Juve valida per la 25esima giornata di Serie A
A Milano, in versione olimpica, va in scena allo Stadio Giuseppe Meazza una partita di spessore internazionale, con due squadre che nella gara d’andata hanno realizzato complessivamente 7 rete complessive nel 4-3 a favore i bianconeri.
L’Inter, prima in classifica, è ancora alla ricerca del primo successo in uno scontro diretto in questo campionato. La squadra nerazzurra vuole invertire questo trend e riportare +8 il vantaggio sul Milan.
La Juve invece arriva al match dopo il passo falso in Coppa Italia contro l’Atalanta e il pareggio raggiunto solo al 96′ contro la Lazio nello scorso turno di Serie A. Spalletti punta alla vittoria per essere sicuro di conquistare punti sui diretti avversari per la Champions, Napoli e Roma che si sfideranno domani al Maradona.
Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Juventus per il big match di San Siro.
Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos, Darmian, Cocchi, Esposito
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Miretti, Conceicao; McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Cabal.
Dove vedere Inter-Juventus in TV e in streaming
La partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, si giocherà a San Siro, con calcio d’inizio alle 20:45. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Now Tv, Sky Go.