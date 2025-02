Juventus-Inter, le ultime: Taremi dal 1’, panchina per Thuram

Le ultime in vista del Derby d’Italia per l’Inter: contro la Juventus in panchina Thuram, gioca Taremi.

Si avvicina sempre di più il Derby D’Italia, in programma domenica 16 febbraio alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Per la sfida alla Juventus l’Inter dovrà fare i conti con qualche cambio in formazione.

Dopo gli ultimi aggiornamenti, infatti, Simone Inzaghi farà a meno di Marcus Thuram dal primo minuto di gioco visto il problema alla caviglia rimediato contro la Fiorentina.

Al posto dell’attaccante francese ci sarà Mehdi Taremi, che affiancherà Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro. Confermato, invece, il centrocampo a 5 formato da Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco.

In difesa linea a 3 composta da Pavard, Acerbi e Bastoni, davanti a Sommer tra i pali.

Thuram in panchina, tocca a Taremi

Marcus Thuram non partirà dal primo minuto. Il centravanti francese ha lavorato con il gruppo e partirà per la trasferta di Torino, ma non scenderà in campo dal primo minuto.

Simone Inzaghi, infatti, ha scelto Mehdi Taremi per la maglia da titolare. L’ex giocatore del Porto sarà di sostegno a capitan Lautaro Martinez per l’importante match contro la Juventus.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi. All. Simone Inzaghi

