Inter-Juventus, l’Haier Cam svela la conversazione tra l’arbitro, Kalulu e Bastoni

Le immagini dell’Haier Cam hanno svelato la conversazione tra l’arbitro La Penna, Bastoni e Kalulu sull’espulsione di quest’ultimo

“Non l’ho toccato”. Pierre Kalulu si è rivolto con queste parole all’arbitro La Penna subito dopo la caduta di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus. Il presunto contatto è costato la doppia ammonizione al difensore bianconero, con la conseguente espulsione. A testimoniarlo sono le immagini dall’Haier Cam, indossata dal direttore di gara nel match di San Siro.

Il video è stato pubblicato sul profilo YouTube della Serie A. Nella scena si vede Kalulu che alza le mani e dice “Non l’ho toccato“, mentre l’arbitro estrae prima il cartellino giallo e poi il rosso.

Pochi istanti dopo Locatelli si avvicina a La Penna per un colloquio e il difensore francese torna dal direttore di gara ripetendo “Non l’ho toccato!”.

Intanto, Bastoni guarda l’arbitro mimando il gesto dello strattonamento della sua maglietta da parte di Kalulu. La Penna si rivolge al difensore nerazzurro con un “Tranquillo” e allontana il numero 95 e il compagno Akanji con una mano.