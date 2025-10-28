Tragedia a Milano: Josep Martinez coinvolto in un incidente. Muore 81enne in carrozzina

Tragedia sulla via per andare ad Appiano Gentile: Josep Martinez investe un uomo in carrozzina

Un uomo di 81 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Bergamo a Fenegrò, località in provincia di Como, sulla strada che porta ad Appiano Gentile. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre.

La vittima si trovava su una carrozzina elettrica a quattro ruote, quando è stata investita da un’auto guidata dal secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez.

L’allarme, secondo quanto emerge, è scattato poco dopo le 9.40, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi in codice rosso. Sul posto, oltre, all’ambulanza e ai carabinieri, è arrivato anche l’elisoccorso per prestare le cure del caso e ricostruire l’accaduto.

Nulla da fare, però, per l’81enne. Una volta arrivato, il personale sanitario ha solamente potuto constatare il decesso. Illeso, invece, il portiere nerazzurro, che non ha avuto bisogno di cure. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente dopo aver effettuato i rilievi.