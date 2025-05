Joao Mario, Besiktas (Imago)

Il Tribunale dello Sport ha dato ragione ai nerazzurri sul caso Joao Mario: l’Inter non dovrà risarcire lo Sporting

L’Inter non dovrà versare 30 milioni di euro allo Sporting per la battaglia legale sul caso Joao Mario. Lo ha deciso il Tribunale per lo Sport che ha bocciato la richiesta di risarcimento della società portoghese.

Una decisione già precedentemente presa dalla Fifa nell’estate del 2023, quando la Federazione internazionale aveva rigettato la proposta dello Sporting.

Dopo quel risultato, i biancoverdi si erano poi appellati al TAS di Losanna, di fronte al quale ha nuovamente avuto la meglio il team legale dell’Inter, guidato dall’avvocato Angelo Cappellini.

Ma in cosa consisteva il “caso Joao Mario”? Per ricordare cos’era successo bisogna tornare indietro nel tempo di nove anni.

Inter-Sporting, il “caso Joao Mario”

Correva l’anno 2016 quando per 45 milioni l’Inter acquistava dallo Sporting Joao Mario. Visto il rendimento al di sotto delle aspettative, dopo qualche anno il centrocampista fu prima prestato proprio ai neroverdi e poi lasciato libero di firmare per il Benfica dopo la rescissione consensuale.

Lo Sporting, a quel punto, avrebbe desiderato avvalersi di una clausola inserita nel contratto del 2016. Secondo questa postilla, l’Inter avrebbe dovuto versare una somma alla società biancoverde in caso di futura cessione del ragazzo ad altre squadre portoghesi.

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter (Imago)

Decisione confermata: nessun risarcimento da parte dei nerazzurri

Per questa ragione, il club di Lisbona si era appellato prima alla Fifa e poi al Tribunale per lo Sport chiedendo un risarcimento di 30 milioni.

Una cifra che, tuttavia, l’Inter non dovrà sborsare vista la bocciatura decisa da entrambe, Fifa e TAS di Losanna.