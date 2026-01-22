Inter, Jakirovic atterrato a Milano | FOTO e VIDEO
Le immagini di Leon Jakirovic appena atterrato a Milano, pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter.
Leon Jakirovic è appena atterrato a Milano: il difensore croato arriva dalla Dinamo Zagabria ed è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.
Il giovane classe 2008 completerà il suo passaggio all’Inter per 2 milioni e 500 mila euro più altrettanti milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore della Dinamo Zagabria.
La firma è attesa dopo le visite mediche di rito, poi arriverà anche l’ufficialità da parte del club nerazzurro.
