Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Jakirovic atterrato a Milano | FOTO e VIDEO

Redazione 22 Gennaio 2026
Inter, Jakirovic atterato a Milano

Le immagini di Leon Jakirovic appena atterrato a Milano, pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

Leon Jakirovic è appena atterrato a Milano: il difensore croato arriva dalla Dinamo Zagabria ed è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Il giovane classe 2008 completerà il suo passaggio all’Inter per 2 milioni e 500 mila euro più altrettanti milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore della Dinamo Zagabria.

La firma è attesa dopo le visite mediche di rito, poi arriverà anche l’ufficialità da parte del club nerazzurro.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com