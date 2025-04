Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, a pochi attimi dal fischio d’inizio della partita di Serie A contro il Bologna di Vincenzo Italiano

I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi si preparano a scendere in campo contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Imperativo per i nerazzurri rispondere al successo del Napoli contro il Monza per rimanere vivi nella corsa Scudetto.

A pochi attimi dal fischio d’inizio Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport e ha presentato la partita contro i rossoblù.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Inter, le parole di Inzaghi prima del Bologna

Inzaghi ha dichiarato inizialmente: “Affrontiamo questa partita con l’entusiasmo e la voglia giusta contro una squadra ben allenata. Qui in casa hanno perso solo una gara e ci vorrà molta attenzione”.

Ha poi continuato: “Ho fatto le scelte cercando di capire le squadre che avremmo affrontato. Stiamo recuperando anche giocatori che erano fuori, aspettiamo Dumfries e Zielinski”.

Infine, ha concluso: “Thuram? Aspettiamo il suo rientro ma non dovrebbe essere grave. Questi 3 verranno monitorati giorno per giorno ma sono in fase di recupero e la prossima settimana dovrebbero tornare a lavorare con noi”.