Le parole di Simone Inzaghi nell’intervista post gara al termine della partita tra la sua Inter e l’Udinese

Si è conclusa la sfida di San Siro tra l’Inter e l’Udinese, valida per la 30esima giornata di Serie A.

Il verdetto finale recita 2-1 in favore dei nerazzurri, con le reti di Arnautovic e Frattesi.

Al triplice fischio del match, Simone Inzaghi è intervenuto nella consueta intervista post gara per ripercorrere i 90 minuti della sua Inter.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Inter, le parole di Inzaghi dopo l’Udinese

Inzaghi ha iniziato così la sua intervista: “Primo tempo splendido avremmo meritato di fare più gol, secondo tempo abbiamo perso lucidità e in queste partite si rischia sempre. La mia espulsione? Ho sbagliato e ho chiesto scusa, anche se il fallo mi sembrava netto. Purtroppo non ci sarò la prossima partita con la mia squadra”.

Ha poi continuato: “Siamo in difficoltà al momento, tanti giocatori sono stanchi per diversi motivi. Dobbiamo andare avanti sperando possano rientrare per darci una mano soprattutto ora che siamo in difficoltà. Vado a casa a vedere il Napoli? Vorrei anche vedere mia moglie (ride ndr)