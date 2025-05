L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi (PHOTO CREDITS:Andrea Rosito)

Le parole dell’allenatore dell’inter, Simone Inzaghi, dopo la gara di campionato contro il Torino di Paolo Vanoli

Mettere pressione al Napoli di Antonio Conte aspettando il risultato degli azzurri contro il Genoa: era questo l’obiettivo dell’Inter contro il Torino.

Vincendo, infatti, i nerazzurri si sarebbero portati al primo posto a pari punti con gli uomini di Conte, impegnati nella serata contro quelli di Vieira.

I giocatori di Inzaghi arrivavano alla gara dopo la grande vittoria in casa ai tempi supplementari nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona.

Alla fine la gara si è conclusa 0-2. Nel post partita l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prova dei suoi contro il Torino.

Inter, l’intervista post partita di Inzaghi

Prima di tutto l’allenatore nerazzurro ha parlato delle possibilità di Scudetto, dichiarando: “Adesso non dipende da noi, cerchiamo di far partite serie. Oggi ci voleva un’Inter tosta e così è stato“.

Poi ha elogiato Zalewski, autore del gol del vantaggio: “Sta facendo bene, nasce in quel ruolo dove ha giocato oggi. Ci mancavano giocatori come Barella e Calhanoglu, ma lui l’ha fatto molto bene come gli altri. Mi sono piaciuti molto i ragazzi”.

“Avremo qualche giorno libero, i ragazzi hanno fatto un tour de force importante. Recuperi? Vedremo per l’ultima a Como, dovremo fare altre due partite importanti”.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi (IMAGO)

“Martinez è pronto per l’Inter”: le parole di Inzaghi

Non sono mancati i complimenti per Josep Martinez, di cui ha detto: “È un portiere che abbiamo voluto a tutti i costi, l’abbiamo scelto perché è molto forte. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto alla grande, è pronto per l’Inter. In un momento decisivo del campionato è stato importante avere due portieri così”.

“Noi sappiamo che adesso mancano due partite, avevo timore di giocare contro una squadra che non partiva da tanto in casa. Ho visto però ieri la squadra bene, sono stati bravissimi quindi ero abbastanza tranquillo stamattina sapendo che affrontavamo una squadra ben allenata”.

Sulla finale di Champions ha detto: “Io posso parlare del cammino che ho fatto, devo ringraziare questi ragazzi e questa società per quello che mi hanno dato. Poi sappiamo che abbiamo fatto una grandissima cosa ad arrivare in finale ma il nostro lavoro non è finito. Affrontiamo avversari che probabilmente sono più attrezzati di noi, ma abbiamo dimostrato che con le nostre armi e con il nostro cuore possiamo giocarcela”.

E per concludere, ha parlato della sfida contro il Barcellona: “L’ho rivista appena arrivato a casa, siamo stati molto bravi tutti. Solo così si possono centrare questi traguardi. Sappiamo che non abbiamo budget come le grandi ma con organizzazione e cuore vogliamo essere i più bravi“.