Inter, Inzaghi: “Negli scontri diretti bisogna essere perfetti, noi non lo siamo stati”

Le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro il Napoli

Scontro scudetto al Maradona tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri volevano tenere la vetta conquistata lo scorso weekend.

Gli uomini di Inzaghi, infatti, nell’ultimo turno hanno battuto il Genoa in casa 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez nei minuti finali.

Quelli di Antonio Conte, invece, nella scorsa giornata hanno perso in trasferta 2-1 contro il Como di Cesc Fabregas.

Nel post partita Simone Inzaghi ha commentato la prestazione della sua Inter contro il Napoli di Antonio Conte.

Inter, l’intervista post partita di Inzaghi

Inzaghi ha cominciato l’intervista post partita parlando della gara: “Parliamo della partita. La gara è stata una gara complicata con un primo tempo equilibrato. Nel secondo tempo abbiamo avuto dei problemi. Dovevamo cercare di alzarci un po’ di più. Dobbiamo sempre pensare che comunque contro avevamo un avversario di valore. Con il cambio di Dimarco forzato, che ha sentito un indolensimento, ho dovuto mettere fuori ruolo Dumfries“.

L’allenatore dell’Inter, poi, ha continuato: “Negli scontri diretti bisogna essere perfetti e noi non lo siamo stati. Dovevamo essere più reattivi sull’inizio dell’azione del pareggio. Stiamo lavorando tanto per non far capitare più alcune cose“.

“Entrare in queste gare non è semplice”: le parole di Inzaghi

Inzaghi ha concluso l’intervista post partita soffermandosi su : “Entrare in queste partite, poi, non è semplicissimo. I ragazzi hanno cercato di aiutarsi l’uno con l’altro. Il Napoli è cresciuto tantissimo nel secondo tempo“.