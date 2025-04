Inter, Inzaghi: “Derby con grande sacrificio, aspettiamo il nostro capitano”

Le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan

Dopo la vittoria del Bologna sull’Empoli per 3-0 stasera è andata in scena la seconda semifinale d’andata di questa edizione di Coppa Italia. Oggi, 2 aprile, è stato il turno di Milan-Inter.

Gli uomini di Conceicao dovevano dimenticare la sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli per 2-1 al Maradona.

Quelli di Inzaghi, invece, arrivavano alla gara dopo la bella vittoria per 2-1 contro l’Udinese di Runjaic.

Alla fine la partita è finita 1-1 con le reti di Abraham per i rossoneri e Calhanoglu per i nerazzurri. Nella consueta intervista post partita Simone Inzaghi ha commentato la prova della sua Inter contro il Milan.

Inter, l’intervista post partita di Inzaghi

Inzaghi ha cominciato l’intervista parlando della gara: “È stato un derby. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo con De Vrij o con Frattesi. Nel secondo tempo siamo entrati in campo e il loro episodio, probabilmente, ci ha aiutato perché poi abbiamo creato tanto. Giocare contro il Milan non è facile. È stato un derby fatto dai miei con un grande sacrifico perché oggi avevamo solamente 14 giocatori di movimento. La squadra dopo il gol non si è disunita. Abbiamo fatto un bel secondo tempo“.

L’allenatore dell’Inter ha poi continuato: “Chiaramente non abbiamo fatto calcoli ma nello stesso tempo sapevamo tutto ciò che è successo. Quelli che non abbiamo rischiato lo abbiamo deciso per salvaguardarli“.

“Orgoglioso di allenare questo gruppo”: le parole di Inzaghi

L’ex Lazio si è anche soffermato su : “Siamo arrivati in questo mese di aprile con tantissimo orgoglio. Non abbiamo pianificato nulla e anzi abbiamo giocato sempre con grande impegno. Il mio sogno è avere tutti a disposizione. Aspettiamo il nostro capitano e Dumfries. Ho la fortuna di allenatore questo gruppo che con la loro disponibilità e la voglia di indossare questa maglia mi fa essere orgoglioso di allenarli“.

In conferenza ha parlato della situazione legata agli infortuni: “Per Lautaro c’è speranza di rivederlo a Parma, Dumfries invece no. C’è fiducia per Dimarco e Arnautovic. Perderemo Barella per squalifica ma ritroveremo Asllani”.