Inter, Inzaghi: “Oggi non abbiamo messo in campo quello che mettiamo sempre”

Le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro la Fiorentina

Alcuni mesi dopo è andato in scena il recupero tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina di Raffaele Palladino. La gara era stata interrotta per il malore che aveva colpito Edoardo Bove.

I nerazzurri nella serata di oggi, 6 febbraio, volevano assolutamente vincere per tornare al primo posto a pari punti con il Napoli di Antonio Conte.

La gara è finita 3-0 con le reti di Ruggeri e la doppietta di Kean.

Nel post partita l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato la prova dei suoi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino nella consueta intervista post partita.

Inter, l’intervista post partita di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Complimenti alla Fiorentina. Il responsabile sono io perché sono l’allenatore. Ora non è il momento di fare drammi ma è una sconfitta che fa male per come è venuta e per come è maturata. Adesso avremo tre giorni e mezzo prima di incontrare nuovamente la Fiorentina. Oggi non abbiamo messo in campo quello che mettiamo sempre“.

L’allenatore dell’Inter ha poi continuato: “Fare tabelle e calcoli di punti sulla classifica ora non ha senso. Solo il lavoro può farci uscire da questa situazione. Abbiamo trovato una squadra in emergenza stasera con più aggressività che ha meritato di vincere stasera“.

“…”: le parole di Inzaghi

L’ex Lazio si è anche soffermato sull’andamento della gara: “Siamo stati insufficienti perché abbiamo mosso troppo poco la palla. Sapevamo che il pallone loro lo avrebbero gestito in questo modo. Oggi torniamo a casa feriti e con la testa bassa per il risultato. Analizzeremo questa brutta partita e ripartiremo più forte di prima“.

Simone Inzaghi ha concluso l’intervista post partita commentando la condizione di Calhanoglu: “Sappiamo l’importanza che ha Calhanoglu per noi. Sta ritrovando minutaggio e per noi è un giocatore importantissimo. Non analizzerei le prove dei singoli perché è stata una gara negativa per tutti“.